L'organist Lefébure-Wély – renumà per ses putgads

Dumengia, 12.11.2017, 8:06 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 12.11.2017, 8:06, RTR



Avant 200 onns è l'organist e cumponist Louis James Alfred Lefébure-Wély naschì a Paris. El era in star, frequentava ils saluns da la noblezza e vegniva admirà per sia virtuositad e per ses dun d'improvisar sin l'orgla. Cun cumbinar il stil romantic franzos cun il stil popular, sco per exempel il cancan, ha l'organist d'ina vart tutgà il gust dals cartents, da l'autra dentant provocà blera critica. El saja pli renumà per ses putgads che per sias virtids, haja in contemporan ditg si per el. L'emissiun Vita e cretta purtretescha quest star bunamain emblidà.

Il pled sin via da la dumengia vegn dad Anna Ratti.