Naschida saja questa idea en sortida, curt avant Nadal. Intgins collegas hajan manegià ch’el pudessi era far ina giada insatge auter che be tschaiver. Serafin è sinaquai s’annunzià per il maraton, era per mussar als collegas ch’el dumognia quai. Pli tard haja el pliras giadas sa dumandà daco ch’el saja sa laschà en sin insatge uschia. Tuttina, il plaschair saja grond sin questa premiera.

Pront per la sfida maraton

Ils buns collegas da Serafin han dentant era dà intgins tips e mussà co insumma star sin quels skis da passlung. Skis, festa, resti, tut quai haja el stuì emprestar, el n’avevi nagut da quai a chasa. Ussa saja el dentant pront per quai cumbat sur 42 kilometers tras l’Engiadin’Ota.

Legenda: Serafin Beer (san.) tar sia premiera sin ils skis da passlung a Mustér. mad

Serafin Beer parta dumengia punct las 09:23 uras. Ses numer da partenza è 20'116. El vegn accumpagnà durant quest maraton d’Andreas Wieland, redactur da sport RTR. Adina puspè s’annunzian els al Radio Rumantsch. Impressiuns e maletgs da la cursa datti era sin Facebook RTR.

