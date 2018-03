Avant onns aveva Pietro Baracchi rut la chomma in per emnas avant il Maraton da skis engiadinais. Però gnanca quai n’ha impedì el da prender part a la cursa da 42 km. Aposta per il maraton ha el laschà prender davent il gip. Per quest maraton ha el duvrà magari ditg. Quai saja però tuttina, impurtant saja dad esser da la partida, di l’Engiadinais.

Esser da la partida es important, na il temp

Oz vesa Pietro Baracchi il Maraton da skis er sco motivaziun per trenar. Uschia hajan ins ina finamira che motivescha da trenar, esser or en la natira e far insatge per corp ed olma.

Tuttavia saja l’impurtant da far part al maraton e betg il temp ch’ins dovra per la cursa.

