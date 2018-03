Passa 400 persunas s’han gia registradas per ertar in dals paucs numers per la 50avla ediziun dal Maraton da skis engiadinais. Dapi ils 19 da schaner 2018 è la cursa da passlung numnadamain vendida ora.

Lunga glista da spetga per numer da partenza

Limita per il maraton

L’organisaziun dal Maraton da skis engiadinais aveva decis il cumenzament da schaner da limitar il dumber da partenzas en occasiun da la cursa da giubileum tar 14’200 curridurs. Malgrà che quella limita è gia ditg cuntanschida, scalinan las lingias da telefon en il biro a Samedan anc adina almain 50 giadas al di. Passlunghists ch’emprovan da las tuttas per pudair partir ils 11 da mars a Malögia.

Stgisas, smanatschas.....

Tut ils passlunghists che telefonan per tuttina anc survegnir in numer da partenza, n’hajan betg chapientscha per la decisiun da limitar il numer da participants e na tutgan betg adina il dretg tun, ha declerà il manader da gestiun dal Maraton da skis engiadinais, Menduri Kasper. La fantasia d’inventar stgisas ed arguments saja fitg gronda.

Jau hai tuttenina bler dapli amis, fitg blers. Er da quels d’avant 20 onns.

Surtut motivs logistics

Ch’ins ha insumma limità il dumber da partenzas, ha surtut da far cun la logistica ch’ins na pudess betg pli garantir per tut ils participants. Uschè è per exempel limitada la furniziun d'aua chauda tar 20’000 liters. Ed er tut la logistica da transport vegniss bain svelt al limit, ha declerà il CEO.

Ediziun da giubileum quinta

Sper la pussaivladad da sa registrar sin la glista da spetga tar il biro dal Maraton da skis engiadinais, rendan ils collavuraturs er adina attent ch’i dess er anc la cursa da notg u bain la cursa da dunnas che ha lieu in’emna avant il Maraton per la 19avla giada. Per la gronda part dals passlunghists e da las passlunghistas è dentant be la gronda cursa d’interess, e dad esser da la partida al 50avel Maraton da skis engiadinais.

