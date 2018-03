La segunda ediziun da la cursa da notg da Segl a Puntraschigna è stada in grond success. Cun glisch da frunt sin il chau han las passlunghistas ed ils passlunghists prendì la loipa da Segl a Puntraschigna sut ils skis.

L’atmosfera è fitg bella, nus essan fitg cuntents.

Cun Kari Varis gudogna questa giada in Finlandais la cursa da 17 kilometers. El dovra per il traject 39minutas e 22 secundas. En il sprint final decida el la cursa. Curdin Perl da Puntraschigna segua sin plazza trais. Il defensur dal titel è vegni cun ina gruppa da trais sin ils ultims meters e là eran Kari Varis ed era Petter Soleng Skinstad da la Norvegia in zichel pli svelts.

Mes meglier ski hai jau dà ad ina collega.

Tar las dunnas ha gudagnà la tscheca Klara Moravcova . Quai avant la russa Olga Nazarova e la Puschlavina Ursina Badilatti.

Passa 800 curriders èn stads da la partida. Quai e quasi il dubel da l’onn passà e mussa era ch'il desideri per talas cursas è qua.

