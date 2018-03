Per Menduri Kasper è il 50avel Maraton da skis stà il segund maraton sco president dal comité d'organisaziun. Per els èsi stà cler, suenter ch'ils emprims curriders sajan arrivads en l'arrivada che il maraton da giubileum saja gartegià. I saja però stà fin a la fin ina gronda sfida d'organisar il maraton da giubileum, gist er perquai che tuts spetgavan insatge spezial per il 50avel maraton.

Per il proxim Maraton da skis vulan ils organisaturs uss examinar, sch'igl è pussaivel d'augmentar il dumber da participants sin 15'000. Er ils contracts cun sponsurs restan per l'avegnir ina sfida.

RR actualitad 07:00