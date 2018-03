L'atlet da 23 onns ch’è naschì be cun in maun ha realisà quest resultat a Finsterau en Baviera en la cursa da 20 kilometers classic. Tavasci è vegnì sin l'indeschavla plazza.

Luca Tavasci è in atlet polisportiv. La stad participescha il sportist da Samedan a cursas da mountainbike, l’enviern fa el passlung. Per ordinari sa mesira el cun sportists na impedids. Pir quest enviern è el parti per l’emprima giada en la cuppa mundiala paralimpica ed uss l’emprima giada als campiunadis mundials.

Paralimpics a Pyeongchang èn la gronda finamira

Sia gronda finamira è da sa qualifitgar per ils gieus paralimpics 2018 a Pyeongchang en la Corea dal Sid. Cun sia indeschavla plazza a sia premiera als campiunadis mundials ha Luca Tavasci gia fatg in grond pass en direcziun Pyeongchang.

