Suenter ils gieus olimpics a Pyeongchang spetgan uss ils paralimpics en il medem lieu. Ils gieus olimpics per sportistas e sportists cun handicap, cun impediment. Circa 670 atletas ed atlets da 50 differents pajais cumbattan per titels e medaglias. Tranter quels era 13 sportistas e sportist svizzers. In da quels è in Samedrin. Numnadamain Luca Tavasci che parta en la disciplina passlung.

Il maun sanester manca

Dapi sia naschientscha viva Luca Tavasci senza maun sanester. Tuttina fa il student da la HTW a Cuira sport. Cumenzà ha tut cun il mountainbike e dapi paucs onns è el era sin ils skis da passlung. Il sport fa gust a Luca Tavasci e sa lascha per il mument era cumbinar bain cun il studi. Dapi duas stagiuns sa participescha Tavasci era a cursas da la cuppa mundiala.

Paralimics – tun vegn ad esser nov

La carriera sportiva da Luca Tavasci ha cumenzà tard. Pir en la vegliadetgna dal gimnasi ha Tavasci cumenzà cun il passlung. Pervia dal studi ha el fatg pass per pass. La scola è impurtanta e per Tavasci è cler ch’el vegn a viver en futur da sia professiun e betg dal sport. Perquai n'ha el mai propi mess tut sin la carta sport. Tuttina vul el far cun ses hobi il proxim pass. Ils paralimpics èn uschia la dretga plattafurma per far quai.

