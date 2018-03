Il club da hockey da San Murezzan è en furma. L’equipa che festivescha questa stagiun il 100avel giubileum ha terminà la qualificaziun en segunda liga sin plazza dus. Be Rheintal era anc meglier che l’equipa grischuna. Ed era a la fin da la qualificaziun ha San Murezzan persvadì. L’equipa da l’Engiadin'Ota ha gudagnà quatter da sis partidas. La davosa è stada il derbi Engiadinais encunter il Cdh Engiadina.

San Murezzan frunta en l’emprima runda dals playoffs sin Sursee. L’equipa da la Svizra Centrala ha terminà la qualificaziun sin plazza set da la tabella. Sursee è da congualar in zichel cun il Cdh Engiadina. Omaduas equipas han ramassà quasi tuttina blers puncts e victorias. Unic il livel en la gruppa in da la segunda liga, en la gruppa nua che Sursee dat il campiunadi è da valitar in zichel pli aut che quel en la gruppa dus, nua che San Murezzan ed Engiadina dattan.

San Murezzan cumenza a chasa, Engiadina ordaifer

Entant che l'EHC San Murezzan po cumenzar la seria da playoff a chasa sin il glatsch Ludains, ha Engiadina da far il viadi ad Illnau. L’emprima finamira da la stagiun ha l’equipa da l’Engiadina Bassa gia cuntanschì. Il Cdh Engiadina è sa qualifitgà per ils playoffs e n'ha perquai betg pli dad avair quitads da relegaziun. Era sche l’emprima finamira è cuntanschida vul l’equipa uss dapli ed emprova tut en l’emprima seria da playoff.

Hockey regiunal Playoff 2. liga (2018) 1/8 finals



1.

2.

3.

4.

5.

Best of 5

EHC San Murezzan

– EHC Sursee

13:5

6:3

4:2

-

-

3:0

Cdh Engiadina – EHC Illnau-

Effretikon 1:11

1:4

1:9

-

-

0:3

HC Lucerna

– EHC Schaffusa

6:3 1:2 5:0 : : 2:1 EHC Dürnten-

Vikings

– EHC Son Gagl

6:3 6:2 7:3 - -

3:0 SC Rheintal

– GDT Bellinzona

9:1 6:1 14:0 - -

3:0 EHC Bassersdorf

– EV Dielsdorf-

Niederhasli

1:5 4:5 0:4 : : 0:3 EHC Kreuzlingen-

Konstanz

– EV Zug

5:3 3:1 3:5 : : 2:1 EHC Wallisellen

– SC Küsnacht

1:3 4:3 4:5 : : 1:2

Hockey regiunal Relegaziun 2. liga (2018) (actualisà ils 17.02.2018)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. EHC Urdorf

2

8:7

4

2. EHC Seewen

2

6:6 3

3. HCB Chiasso

2

8:5 3

4. EHC Lai-Valbella

2

6:10 2



Hockey regiunal Playoff 1. liga (2018) 1/4 finals



1.

2.

3.

4.

5.

Best of 5

EHC Wetzikon

– Pikes EHC

Oberthurgau

6:3

5:1

4:3

-

-

3:0

GDT Bellinzona

– SC Herisau

6:1

3:1

:

:

:

2:0

EHC Frauenfeld

– EC Wil

1:5

2:3 4:2 : : 1:2 EHC Arosa

– HC Partenz-

Signuradi

7:3 5:4 7:3 -

- 3:0

Hockey regiunal Relegaziun 1. liga superiura (2018) (actualisà ils 17.02.2018)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. EHC Basilea

1

112:117 46

2. HC Düdingen Bulls

1

106:119

46

3. EHC Cuira Capricorns

1

112:105 42

4. HC Université Neuchâtel

1

84:154 24



RR actualitad 11:00