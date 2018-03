Per immediat ha il club da hockey Cuira relaschà ses trenader. Quai ha confermà il club sin dumonda da RTR. Tgi che succeda a Marcel Habisreutinger sco trenader, n’è anc betg enconuschent.

Il motiv per la relaschada dal trenader dal EHC Cuira Marcel Habisreutinger saja la mancanza da success dal club da hockey. Quai ha il president dal EHC Cuira Urs Knuchel ditg. Cuira ha pers set da las davosas diesch partidas en l’emprima liga superiura. E gia trais rundas avant la fin era cler ch'el EHC Cuira na vegna betg a sa qualifitgar per ils playoffs. Er la qualificaziun per la cuppa mundiala n'è betg reussida al EHC Cuira: Il mardi ha il club pers il gieu da qualificaziun cunter il SC Rheintal.

Da relaschar il trenader n'eran avant dus emnas dentant nagin tema: Il schef da sport dal EHC Cuira Andy Grothen aveva ditg envers RTR, che quai na stettia betg en discussiun. El fetschia buna lavur. Habisreutinger ha trenà Cuira dapi la primavaira 2016.

Anc nagin successur

Tgi che succeda a Marcel Habisreutinger sco trenader, n’è anc betg enconuschent. Tenor il club dettia dentant in u l'auter candidat. Fin il pli tard la stad duess il nov trenader vegni preschentà.

