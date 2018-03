Amstetten en Austria: Quai è il lieu dals proxims campiunadis mundials da trair tschoccas. Il sport ch'è oriundamain vegnì da la Scandinavia è populars surtut en Baviera, en Austria ed en il Tirol dal Sid. En Svizra è il sport in sport a l’ur. Be 200 giugaders licenziads dattan per victorias e titels.

La Svizra è da la partida tar il turnier sut 19 onns era cun dus giuvens engiadinais. Orlando Bass da Strada e Niclà Cotti da Ramosch emprovan da metter als gronds da la scena ina chomma. Surtut en la concurrenza d’equipa, en la quala Bass e Cotti han gudagnà la stagiun vargada la medaglia da bronz tar ils campiunadis d’Europa a Wichtrach.

I vegn dentant a vegnir fitg grev

Las gronds naziuns da tschoccas, la Germania, l’Austria e l’Italia cumbattan en tut las categorias segir per las medaglias. La Svizra è en la rolla dad «outsider». Tuttina spera la delegaziun Svizra da pudair dar er per ina u l’autra medaglia. Il pli pussaivel e quai tar la concurrenza d’equipa. Sper Bass e Cotti èn tar l’elita era anc ils engiadinais Andri Puorger da Sur En e Madlaina Caviezel da Martina da la partida. Els dattan dentant per il club da tschoccas da Zweisimmen-Rinderberg.

