Swiss Olympic ha preparà tut per ch’ils gieus olimpics daventian in success. Mo il pli impurtant è ch’ils sportists èn en furma. E blers sportists svizzers èn gia en furma olimpica.

Blers dals trumfs svizzers per ils gieus olimpics a Pyeongchang èn gia en gronda furma. Dario Cologna ch’ha gudagnà il Tour de ski ni Beat Feuz ch’ha gudagnà la cursa rapida dal Lauberhorn èn mo dus dals exempels ils pli prominents. Mo era in Nevin Galmarini, in Andri Ragettli, in Youri Podlatchikov ed anc blers auters atlets svizzers han gia furnì fitg buns resultats quest enviern.

Per gudagnar medaglias sto dentant era l’organisaziun davos las culissas constar. Quai è l’incumbensa da Swiss Olimpic ed dal «Chef de mission» a Pyeongchang Ralph Stöckli.

Mo pli detagls da sclerir

Gieus olimpics èn era ina sfida logistica. Per che las atletas ed ils atlets hajan premissas idealas sto tut constar: il material, la dimora, il nutriment, ils transports, il tractament medicinal, las cundiziuns da trenament, la regeneraziun ed uschia vinavant. Sco Ralph Stöckli ha detg ad RTR saja gia quasi tut pront, mo pli detagls sajan da sclerir. Las sportistas ed ils sportists da la Svizra possian sa concentrar cumplainamain sin lur cursas u concurrenzas.

Stöckli è in schef cun experientscha olimpica

Ralph Stöckli enconuscha tant la vart sportiva sco la vart organisatorica da gieus olimpics. Il 2010 è el anc stà sez atlet ed ha gudagnà bronz en il curling a Vancouver. Quatter onns pli tard è Stöckli lura stà substitut dal «Chef de mission» Gian Gilli a Sochi. Ed avant dus onns è el lura stà per l’emprima giada a la testa da delegaziun svizra a Rio. Ed uss maina el l’emprima giada la delegaziun svizra tar gieus d’enviern.

RR actualitad 11:00