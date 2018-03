La legenda dal sport da moto svizzer è mort en la vegliadetgna da 88 onns. Avant curt aveva il Turitgais gì in culp dal tscharvè.

L’onn 1961 daventa Luigi Taveri (amez il numer 5) segund tar la cursa sin la Isle of Man.

Luigi Traveri è daventa trais giadas campiun mundial da las motos 125 cubics. Ed el era in dals sportists svizzers ils pli populars da sia generaziun. En tut ha Taveri gudagnà 30 cursas da Grond Premi, ils titels da campiun mundial ha el cuntanschì il 1962, il 1964 ed il 1966.

Cunzunt en il Giapun aveva Luigi Taveri blers admiraturs. L'onn 1967 ha Soichiro Honda, il fundatur da la pli gronda firma da motos dal mund, envidà Taveri en il Giapun. Las stentas dal schef da Honda da persvader il Svizzer da far in comeback, n'han dentant gì nagin success. Dentant ha Soichiro Honda nominà ses ami svizzer ad ambassadur da Honda per vita duranta.

Ord l'archiv da RTR

03.04.2011: Luigi Taveri è anc adina amatur da töf

02.01.2012: Luigi Taveri visita la Chasa Melna

RR novitads 23:00