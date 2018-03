La partida aveva cumenzà schlet per ils da Tavau. Suenter set minutas steva gia 2:0 per Bienna. Il trenader dal HCD, Arno Del Curto, ha lura dasdà sia equipa cun in timeout suenter il 0:2. En il segund terz èsi lura gartegià al HCD da volver la partida. A partir da la 31avla minuta - suenter ils trais gols da Du Bois, Egli e Corvi – nun han ils da Tavau pli dà or da maun l’avantatg.

En il terz final ha Kousal anc meglierà il resultat sin 4:2 e be trais minutas pli tard ha Marc Wieser lura ruinà era anc l’ultima speranza dals da Bienna.

Enzo Corvi, il matchwinner

L’emprim ha Corvi fatg il gol che ha manà il HCD en avantatg cun 3:2. Suenter ha el en il powerplay preparà a moda suverana il quart gol che ha gulivà la via per la victoria dals Grischuns.

Hockey: Playoffs Liga naziunala A 1/4 finals

gieu



seria

Bienna

2:5

Tavau

0:1

Berna

7:0

Genevra

1:0 Zug

4:1

ZSC Lions

0:1

Lugano

6:2

Friburg

1:0



