A Monaco è Roger Federer vegnì undrà cun il Laureus Sports Awards. Quai è in ulteriur record per Federer.

L'onn passà aveva il sprinter Usain Bolt egualisà il record da Roger Federer cun quatter victorias. Federer ha gudagnà avant ses rival Rafael Nadal, il campiun da la furmla 1, Lewis Hamilton, il ballapedist da l'onn Cristiano Ronaldo, il ciclist Chris Froome ed il currider Mo Farah. Il 2005, 2006, 2007 ed il 2008 aveva Federer gudagnà quatter giadas en seria il premi d’onur en il sport.

Federer n'ha dentant betg be rumì giu in dals premis, mabain gist anc in segund. Quel è per il comeback da l'onn. L'onn passà ha Federer gì grond success als turniers da Grand-Slam en Australia e Wimbledon. Quai per l'emprima giada puspè, dapi il 2012.

Serena Williams ha anc dapli titels che Federer

Sportista da l'onn è daventada Serena Williams. Ella ha rut in record cun ses 23avel titel da Grand-Slam als Australian Open. Suenter ha ella prendì cumià per far ina pausa damai ch'ella è stada en speranza. Roger Federer ha quest onn pudì gudagnar ses 20avel titel.

Sportist da l'onn cun impediment

Cun Marcel Hug ha in ulteriur Svizzer survegnì in premi. Hug è daventà sportist da l'onn cun impediment.

RR novitads 06:00