Il passlunghist Luca Tavasci è vegnì nominà per ir als paralimpics en Corea dal Sid.

Il passlunghist da 24 onns da Samedan ha annunzià ch'el possia far part als paralimpics a Pyeongchang. Tavasci n'ha dapi la naschientscha nagin maun sanester. Passlung va el pia be cun in fist. Entaifer curt temp sin ils skis da passlung è el daventà fitg ferm e lura era part da la squadra naziunala svizra.

