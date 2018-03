Surtut tar ils sports da naiv para l'entusiassem da fans e convischins a Pyeongchang e conturn dad esser limità. Per lung da pistas e loipas vesan atletas ed atlets per ordinari paucas persunas ch'als sustegnan. En mintga cas damain che per ordinari.

I dat bain fans da l’Europa e da l'American ch'èn viagiads en la Corea dal Sid cun bandieras e placats – ma strusch tar las concurrenzas da sports da naiv sco sport da skis, passlung, biatlon et cetera.

Bun'atmosfera plitost tar «short track» u patinar

Tar «short track» e patinar datti ina buna culissa d'aspectaturs ed ins haja era vendì passa 90% dals tickets, din ils organisaturs. Blers hajan però cumprà en gruppas, e na vegnian ussa betg pervi da las temperaturas ubain pervi dal Bumaun en l'Asia.

Da l'autra vart pon era ils pretschs contribuir a quai. Fin a 150 francs per ir a guardar ina cursa da skis u in gieu da gruppa da hockey – e fin sur 500 francs per cursas e gieus decisivs per medaglias.

RR actualitad 17:00