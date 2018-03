Gia per la terza giada parta Selina Gasparin a gieus olimpics. 2010 a Vancouver è ella anc stada ina pioniera, numnadamain l'emprima biatleta svizra insumma a gieus olimpics. 2014 a Sotschi ha Gasparin gudagnà argient en la cursa singula. A Pyeongchang parta ella oz sonda en il sprint da biatlon.

Selina Gasparin è pronta per ils gieus olimpics.

Il sprint è ina disciplina che schai a Selina Gasparin. Duas giadas ha ella gudagnà ina concurrenza da la cuppa mundiala da biatlon. Omaduas giadas èsi stà in sprint. En il sprint han las biatletas da sajettar mo duas giadas enstagl da quatter, quai vul dir ina giada en venter ed ina giada en pe. Cunquai che Selina Gasparin è en emprima lingia ina buna curridra e per regla main buna en il sajettar è quai in pitschen avantatg.

Gasparin na quinta sa sezza betg tar las favuritas

Cler che Selina Gasparin siemia era quatter onns suenter la medaglia d’argient a Sotschi dad ina medaglia. Quella giada era ella vegnida segunda en la cursa singula.

Mo Gasparin na quinta sa sezza betg tar las favuritas. Sia ultima plazza da podest haja ella realisà avant dus onns. Mo sch’ella haja ina cursa optimala saja ina surpraisa adina pussaivla ha Gasparin ditg a RTR.

actualitad 07:20