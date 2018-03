Livio Wenger è vegnì quart en il patinadi da sveltezza cun start da massa. Il Lucernais gudogna uschia in diplom olimpic.

Quart plaz per il debutant da Lucerna

Il debutant d'Olimpia Livio Wenger è vegnì quart tar il patinadi da sveltezza cun start da massa. Sco sulet ha il Lucernais pudì rimnar puncts tar tut ils sprints intermediars. Uschia ha il patinunz però betg pli gì energia avunda per il sprint per la remuneraziun da metal prezius. La medaglias ha el damai surlaschà a ses concurrents. Aur ha il Sidcorean Lee Seung-hoon gudagnà. En il davos sprint ha el cleramain pudì sa segirar in avantatg envers il Belgiais Bart Swings ed il Ollandes Koen Verweij.

En la cuppa mundiala aveva l'anteriur inline-skater fatg ils plazs tschintg, sis e la finala dus tar la partenza da massa.

