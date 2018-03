Tar la cupitgada en in trenament ha la skiunza svizra Mélanie Meillard blessà ses schanugl a tala moda, ch'ella stoppia terminar l'entira stagiun anticipadamain. Ella ha rut ils lioms cruschads e blessà il meniscus. Per ella na datti damai nagins gieus olimpics a Pyeongchang e la stagiun è a fin.

L'entschatta da schaner era la giuvna da 19 onns sa rangada per la terza giada sin in podest da la cuppa mundiala. En la Corea dal Sid fiss ella partida il glindesdi per in slalom gigant e la mesemna per in slalom.

RR novitads 12:00