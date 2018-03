Nagina medaglia per Nadine Fähndrich e Laurien van der Graaff en il sprint da team.

Gudagnà han surprendentamain las Americanas Kikkan Randall eJessica Diggins

Argient va a las Svedaisas Charlotte Kalla e Stina Nilsson

Bronz fan las favuritas da la Norvegia Marit Björgen e Maiken Caspersen Falla. Björgen ha gudagnà sia 14avla medaglia olimpica, tantas sco nagin auter a gieus olimpics d'enviern.

Cologna/Furger manchentan final

Tar ils umens ha il duo Roman Furger e Dario Cologna manchentà il final. Furger ha pers bler temp sin il pli spert, Cologna ha lura anc fatg en la davosa runda dabun temp. Cun in temp da 16 minutas e 10,52 secundas n'hai lura per pauc betg tanschì per il final.

