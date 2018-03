Ils 50 km e Dario Cologna – quai è savens in drama enstagl d'in triumf. Tant als gieus olimpics a Vancouver sco a Sotschi ès el cupitgà curt avant l'arrivada. Cupitgà ès el era als campiunadis mundials en la Val di Fiemme il 2013 – almain hai quella giada anc dà argient. Il pli datiers d'ina victoria en ina cursa da 50 kilometers è Cologna stà en la cuppa mundiala al legendar Holmenkollen ad Oslo. Duas giadas ha el stuì suttacumber là mo per centimeters en il sprint final.

Ina victoria sur 50 km manca

Ina victoria sur 50 kilometers, quai è propi il sulet che manca anc en la lunga retscha da success da Dario Cologna. Per reussir dovri ina buna furma, buns skis ed in pau fortuna. Sch’el ha pudì conservar la furma dals 15 kilometers, lura è bler pussibel. En quella cursa aveva Cologna declassà la concurrenza e scrit istorgia olimpica. Sco emprim e sulet passlunghist insumma ha Cologna gudagnà per la terza giada en seria aur olimpic en la medema disciplina, numnadamain en la cursa da 15 km cun partenza singula. Quai èn gnanc ils pli gronds passlunghists sco il campiun olimpic da record Bjørn Dæhlie vegnì da far.

La concurrenza è ferma

Sco concurrents principals da Dario Cologna valan il campiun mundial sur 50 kilometers Alex Harvey dal Canada, lura ils Norvegiais enturn Martin Johnsrud Sundby e Simen Hegstad Krüger sco era ils spezialists per cursas en stil classic, il Casac Alexey Poltoranin ed il Finlandais Iivo Niskanen. Betg a la partenza è dentant Johannes Høsflot Klæbo, il giuven norvegiais ch’ha gudagnà a Pyeongchang trais medaglias dad aur, desista dals 50 kilometers.

RR actualitad 17:00