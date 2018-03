Il turnier olimpic da quest onn è in pau divers dals ultims. Cuntrari als ultims turniers olimpics èn ils megliers giugaders dal mund numnadamain betg da la partida a Pyeongchang. La liga nordamericana NHL nua ch’ils megliers dattan è betg stada pronta d’interrumper il campiunadi. Ils superstars sco il canadais Sidney Crosby ni il russ Alexander Ovetschkin mancan perquai. Mo era giugaders svizzers en la NHL sco Nino Niederreiter ni Roman Josi mancan.

Giugaders da la KHL enstagl da la NHL

Ch’ils stars da la NHL manchian saja donn per il turnier olimpic, quai possia dentant era esser ina schanza per naziuns pli pitschnas sco la Svizra manegia il schef da las equipas naziunala svizras Raeto Raffainer. Persuenter èn tut ils buns giugaders da la liga russa KHL a Pyeongchang. Era en quella datti tenor Raffainer blers giugaders da gronda qualitad.

Encunter il Canada dovra quai in gieu perfetg

Malgrad ch’il Canada sto desister da blers stars sajan ils canadais ils favurits encunter la Svizra manegia Raeto Raffainer. Per avair ina schanza dovri quai in fitg bun goli, in bun boxplay, in fantastic powerplay e disciplina da na betg survegnir memia bleras puniziuns.

RR actualitad 17:00