L'emprima medaglia per la collecziun da las medaglias svizras han ils atlets gudagnà en la nova disciplina olimpica curling maschadà dubel. Pir ils Canadais han pudì franar il dubel svizzer. Dasper la medaglia d'argient hai anc dà ina segunda medaglia sin il glatsch: En la concurrenza da curling classic han ils da Genevra pudì sa rangar sin il terz plaz dal podest.

Tut las autras medaglias han ils atlets da Swiss Ski rimnà. Set da quellas en la categoria ski alpin. E tscherts han gist gudagnà ina seria da medaglias:

Wendy Holdener ha gudagnà ina medaglia en tut las colurs: Aur en il event da team, argient en il slalom e bronz en la cumbinaziun alpina.

Ramon Zenhäusern ha fatg duas medaglias: Ina giada aur en il event da team e l'autra giada argient en il slalom.

E Beat Feuz è vegnì remunerà cun argient en il super-g e bronz en la cursa rapida.

Da la medaglia d'aur en l'event da team pon er Denise Feierabend e Daniel Yule sa legrar. Ed er Michelle Gisin po sa legrar. En la cumbinaziun alpina ha ella pudì realisar ses siemi d'aur olimpic. Ed in veritabel coup è gartegia a las snowboardistas: Sarah Höfflin e Mathilde Gremaud gudognan aur ed argient en il slopestyle. En il ski cross pon Marc Bischofberger e Fanny Smith ir per argient e bronz.

Er ils Grischuns han persvadì

Ed ils Grischuns han procurà per luschezza cun duas giadas aura. Dario Cologna è per la terza giada en seria vegnì campiun olimpic sur 15 km en stil liber. Da finir ils gieus olimpics cun ina medaglia tar sia disciplina debla, ils 50 kilometers, n'è betg gartegià. Per ina bella finiziun ha dentant Nevin Galmarini procurà: La davosa sonda dals gieus a Pyeongchang è el vegnì remunerà cun aur per sia prestaziun tar la concurrenza da slalom gigant parallel da snowboard.

