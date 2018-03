Dario Cologna è pront per il skiatlon a Pyeongchang.

Dumengia ha Dario Cologna la schanza da cuntinuar cun quella bella tradiziun da gudagnar mintgamai l'emprima cursa a gieus olimpics. Sin il program a Pyeongchang è il skiatlon da 2 x 15 km. Il skiatlon è ina disciplina ch'è sco fatga per in allrounder sco Dario Cologna. Per avair schanzas sin ina medaglia sto ins esser ferms ton en il classic sco en il patinar.

Il rutinà Cologna ed il giuven Klaebo sco favurits

Suenter sia victoria al Tour de ski e sia demonstraziun da classa a l’emprova generala a Seefeld è Dario Cologna in dals gronds favurits a Pyeongchang. Sco pli grond adversari dal svizzer rutinà sto ins quintar il giuven norvegiais Johannes Hoesflot Klaebo. Ina da sias fermezzas è il sprint final ch'è savens decisiv en ina cursa cun start en massa.

