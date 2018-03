La Grischuna Jasmine Flury dumogna la qualificaziun per la cursa rapida olimpica.

Corinne Suter è daventada tschintgavla en il segund trenament ed ha uschia ademplì il criteri da selecziun da Swiss Ski. La Grischuna Jasmine Flury ha bain manchentà sco 10avla ils top 8 per 21 tschientavels. Dentant è ella sa rangada meglier che Joana Hählen ch'è vegnida 18avla. In plaz da partenza fix han Lara Gut e Michelle Gisin.

La pli sperta en il segund trenament per la cursa rapida è stada l'Austriaca Stephanie Venier. Quai cun in avantatg da 0,08 secundas sin la Taliana Sofia Goggia. Terza è l'Americana Lindsey Vonn cun in retard da 0,35 secundas.

Las ulteriuras Svizras:

7. Michelle Gisin +1,00

10. Jasmine Flury +1,48

13. Lara Gut +1,60

18. Joana Hählen +1,86

32. Wendy Holdener +3,70

41. Denise Feierabend +5,35

La cursa rapida è mesemna.

