Ils curlists svizzers enturn il skip Peter De Cruz gudognan la 13avla medaglia per la Svizra. Els han giugà cun squitsch cunter l’equipa dal Canada e gudagnà il gieu cun 7:5.

Curling – bronz per la Svizra

Prestaziun sensaziunala dal team da Genevra: La squadra da curling dals umens enturn il skip Peter De Cruz gudogna la 13avla medaglia per la Svizra a Pyeongchang. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz e Benoît Schwarz gudognan per la segunda giada cunter il Canada. L'emprima giada era stà en la runda preliminara. Suenter in si e giu durant il turnier han ils giuvens Svizzers giugà lur meglier curling e gudagnà cun 7:5 il gieu.

Legenda: Skip Peter De Cruz prova da plazzar in bun crap. Keystone

RR novitads 11:00