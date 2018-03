Dario Cologna ha manchentà per pauc ina medaglia, el vegn 6avel e vegn remunerà cun in diplom olimpic. La medaglia d'aur va a Simen Hegstad Krüger, el gudogna suveran la cursa. La medaglia d'argient va a Martin Johnsrud Sundby e bronz a Hans Christer Holund.

Ils ulteriurs Svizzers na persvadan betg en il skiatlon: 31avel daventa Candide Pralong e Jonas Baumann e Toni Livers vegnan sin plaz 39 e 40.

Dario Cologna tutga tar il skiatlon dals umens sur 2x15 km a Pyeongchang tar ils perdents. Las plazzas da podest van tuttas en la Norvegia. L’entschatta era Cologna fitg ferms. 1,5 kilometers avant l’arrivada ha el pers l’attatg tar la testa. Per bronz mancavan lura la fin finala 16 secundas. Dario Cologna vegn 6avel e vegn remunerà cun in diplom olimpic.

Emoziuns sin distanza – il club da fans da Dario Cologna

Normalmain tutga il sound da las stgellas dal club da fans tar mintga cursa sco la loipa ni als skis tar Dario. Passa 8500 kilometers lingia directa fin a Pyeongchang è lura tuttina in zichel massa da lunsch davent, schizunt per ils pli fidaivels fans dal star da passlung da Müstair. Dentant, sche Dario ha ina cursa, tegnan ses fans ils poleschs sin distanza e sa scuntran ad in public viewing en la patria.

