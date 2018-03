Biatlon: Aur per Öberg – Diplom per Elisa Gasparin

Elisa Gasparin sin via ad in diplom a Pyeongchang.

Elisa Gasparin ha danovamain gudagnà in diplom olimpic. En la cursa da biatlon sur 15 km è l'Engiadinaisa vegnida otgavla suenter be in sbagl da sajettar. Avant quatter onns ha ella gudagnà in diplom a Sotschi en il sprint. Las autras Svizra n'èn betg vegnidas tranter las meglras 30.

Aur per la Svezia

La medaglia d'aur va surprendentamain a la Svedaisa Hanna Öberg, argient gudogna la Slovaca Anastasiya Kuzmina. La gronda favurita Laura Dahlmeier da la Germania è vegnida terza.

