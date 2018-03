Il podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:20,02

2. Ragnhild Mowinckel (No) + 0,39 secundas

3. Federica Brignone (It) + 0,46 secundas

Campiunessa olimpica en il slalom gigant è l'Americana Mikaela Shiffrin. Suenter l'emprim percurs è Shiffrin anc stada segunda. Quai davos la Taliana Manuela Mölgg ch'è la finala vegnida otgavla.

Per Shiffrin èsi l'emprim titel en questa disciplina. En il slalom ha l'Americana gudagnà quatter giadas aur en seria tar occurrenzas grondas dapi il 2013. Il slalom olimpic è venderdi. Lura è la dominatura da la stagiun clera favurita per la medaglia dad aur.

La medaglia d'argient gudogna la Norvegiaisa Ragnhild Mowinckel e bronz va la Taliana Frederica Brignone.

Las Svizras

9. Wendy Holdener +1,25 secundas

28. Simone Wild +6,73 secundas

OUT Lara Gut

Wendy Holdener è la meglra Svizra sin plazza 9. Quai cun in retard da 1,25 secundas sin la victura. Ella manchenta in diplom olimpic be per pauc. Simone Wild è vegnida 28avla. Ella perda passa sis secundas sin Shiffrin.

Lara Gut è crudada ora en l'emprim percurs curt suenter la partenza pervi d'in sbagl dal ski intern.

RR novitads 07:00