Aur per Galmarini

Nevin Galmarini fa aur tar il slalom gigant parallel da snowboard. Cun in avantatg suveran sa metta l'um da 31 onns tras cunter il Sidcorean Lee Sangho. La medaglia da bronz gudogna Zan Kosir per la Slovenia. Ils dus cumpatriots Kaspar Flütsch e Dario Caviezel eran gia crudads or tar la qualificaziun.

Per il pli spert da la qualificaziun è quai la segunda medaglia d'Olimpia. Avant quatter onns a Sotschi era il snowboardist da 31 onns daventà segund ed aveva uschia gudagnà la medaglia d’argient. Tut en tut èsi la settavla medaglia d'olimpia per ils snowboardists alpins a gieus olimpics insumma.

Ledecka defenda la rolla da favurita

Tar la cursa da las dunnas defenda Ester Ledecka ses status da favurita. La Tscheca da 22 onns gudogna suenter la cursa da super-g er aur en sia disciplina ferma. Ils dus auters plazs da podest occupan duas Germanas: La medaglia d'argient prenda Selina Jörg cun ella e la medaglia da bronz va a Ramona Hofmeister.

Mamma da Galmarini salida ses figl

L'onn 2014 aveva Nevin Galmarini salidà sia mamma en lingua da segns, gist suenter ch'el aveva gudagnà argient als gieus olimpics a Sotschi. Uss sa revantscha la mamma Helen Galmarini e salida ses figl.

