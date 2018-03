Curt e concis:

Aur per il Tudestg Andreas Wellinger sin la schanza pitschna.

Argent (Johann André Forfang) e bronz (Robert Johansson) van en Norvegia.

Simon Ammann vegn 11avel.

Gregor Deschwanden vegn 29avel.

Perquai ch'il vent ha fatg in stritg tras il quint, ha Amman stuì spetgar radund 15 minutas sin la schanza. Sia prestaziun è stada solida, cun in segund sigl da 104,5 meters. Tanschì hai dentant be per plazza 11.

Gregor Deschwanden senza exploit en il sigl final. Ils sigls dal giuven da 26 onns n’han insumma betg tanschì per ina top-classificaziun. El è vegnì sin plazza 29.

RR novitads 17:00