Il Mars è in planet che sa chatta en il medem sistem solar sco il noss mund. Pli exact, el è il planet vischin da la Terra. Cumbain che la Terra è gia in planet fitg pitschen, è il Mars anc pli pitschen, numnadamain be mez uschè grond sco la Terra. El vegn savens era numnà il Planet Cotschen. Cuntrari a noss mund posseda il Mars duas glinas.

Curiosity - en rumantsch "mirveglia" - è in rover ch'è arrivà sin il Mars ils sis d'avust 2012. Per il viadi da la Terra fin sin il Mars è Curiosity stà sin via bunamain nov mais. Ma co va quai da far in viadi da passa 228 milliuns kilometers? E tge fa Curiosity propi sin il Mars? Tschertga Curiosity forsa extraterresters?

Fascinaziun Mars

Il Mars fascinescha ed interessescha las persunas sin il mund. 6 persunas han testà in onn sco i fiss da viver sin il mars e quai sin in vulcan a Hawaii en ils Stadis Unids da l'America. E la sonda Schiaparelli ha cuntanschì il Mars ils 20 d'october 2016 è dentant curt avant da sa tschentar sin il planet explodida .