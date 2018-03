Senza electricitad funcziuna prest nagut. Ins avess nagina glisch, la frestgera na funcziunass betg e computers, radios e televisiuns na giessan era betg. Co ch'i fiss da viver senza tut quai, gnanc pudain nus s’imaginar pli. Perquai che nus essan uschè dependents da l’electricitad vegni fatg electricitad durant 24 uras a di e repartì quella.

Igl è la damaun a bun’ura. Il svegliarin scalina, la chasa è chauda ed ins savura il café che la mamma ha fatg. Mo tge faschessan nus senza electricitad. Tut fiss stgir e fraid. Senza electricitad va nagut pli oz il di. Perquai che tuts dovran electricitad stoi vegnir producì avunda electricitad. Durant il di na dovri pia betg adina tuttina blera forza electrica. I dovra pia ina pussaivladad da producir forza electrica sin giavisch. Quai fan ins cun lais da fermada.

Electricitad vegni fatg cun ils suandants tips d’ovras electricas:

Maletg 1 / 3 Legenda: ovra da vent Reuters Maletg 2 / 3 Legenda: ovra solara Reuters Maletg 3 / 3 Legenda: Ovra atomara Gösgen Keystone

Da quellas ed autras ovras che produceschan electricitad chattan ins sin l’entir mund. Igl è era betg uschia ch’in pajais fa mo per el sez electricitad. I vegn era cumprà electricitad d’auters pajais sch’ins ha memia pauc e vendì sch’ins ha memia blera electricitad.

Legenda: Barat d’electricitad tranter ils pajais. RTR

Perquai che la producziun d’electricitad custa, stuain nus pajar per l’electricitad che nus duvrain. Quest pretsch n’è dentant betg adina tuttina aut. Durant il di, cura che tuts dovran blera electricitad è l’electricitad chara. La notg, cura ch’i vegn duvrà pauca electricitad, na ston ins betg pajar uschè bler. La raschun persuenter è ch’i dat ovras electricas ch’ins na po betg tschentar giu u regular (per exempel las ovras atomaras). Pia hai blera energia e mo paucs che dovran ella. Per dentant tuttina pudair vender l'energia vegnan ils pretschs sbassads.