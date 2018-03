L'approvaziun da 84,1% Gea è anc pli clera che tar la medema votaziun avant 14 onns. Sco Urs Bieri dal gfs.bern ha ditg envers SRF, è quai la 6avla auta approvaziun d'ina proposiziun da las autoritads dapi ils ultims 20 onns. Tenor el mussia quai che la tematica dal nov urden da finanzas na saja betg stà da gronda impurtanza sper l'iniziativa da No Billag e saja simplamain vegnida acceptada senza polarisar.

La basa constituziunala per incassar la taglia federala directa e la taglia sin la plivalur vegn cunquai prolungada fin la fin da l'onn 2035.

Ueli Maurer n'è betg surprais

Il resultat dal nov urden da finanzas na saja betg propi surprendent, ha ditg cusseglier federal Ueli Maurer tar la conferenza da pressa. Cunzunt il grond consentiment saja legraivel, avant 10 onns era quella anc 10% pli bassa che questa giada. Perquai ch'i naja betg dà ina gronda discussiun davart il nov urden da finanzas, ha Maurer declerà en ses pled la taglia federala directa e la taglia sin la plivalur. Che las taglias stoppian vegnir prolungadas, haja raschuns istoricas.

Iniziants èn tuttina trumpads

Il president da la partida independenta, Simon Scherrer, n'ha bain betg quintà cun in Na tar la votaziun, dentant è el tuttina dischillus dal resultat. Almain saja vegnì discutà davart las finanzas federalas. Il comité Na tar in nov urden da finanzas 2021 haja sperà da cuntanscher in resultat sumegliant a la davosa votaziun. Quai ha il comité confermà envers l'agentura da novitads SDA.

Scherrer è tuttina da l'avis ch'i saja bun per il sistem politic sch'i vegnia discutà davart scenaris alternativs. Schizunt cusseglier federal Ueli Maurer haja beneventà la discussiun davart la taglia, ha ditg Scherrer.

Grischun di Gea cun 85,89%

En il chantun Grischun han tuttas vischnancas sustegnì il nov urden da finanzas. La participaziun a la votaziun en il Grischun munta a 51,51%.

En il chantun Vad è l'approvaziun stada la pli gronda, quai cun 88%. I suondan Genevra cun 87% sco era Turitg e Zug cun mintgamai 86%. Quai fa surstar: Tar la votaziun l'onn 2004 aveva Zug sbittà la prolungaziun sco sulet chantun.

Nagin plan B

N'avess il suveran svizzer betg approvà il nov urden da finanzas, avess la Confederaziun gì da sbatter cun cun in shutdown. La Svizra na pudess simplamain betg vegnir finanziada be cun in terz da las entradas, ha minister da finanzas Ueli Mauer ditg durant la campagna da votaziun. In plan b n'avessi tenor sias indicaziuns betg dà.

Iniziativa nov urden da finanzas 2021 La taglia federala directa e la taglia sin la plivalur èn las funtaunas d’entrada las pli impurtantas da la Confederaziun. Quasi dus terzs da las entradas derivan da quellas taglias. L'onn 2016 ha la taglia federala generà bundant 21 milliardas francs. La taglia sin la plivalur bunamain 22,5 milliardas francs. Il dretg da la Confederaziun d’incassar questas taglias è limità per l’onn 2020. Cun il nov urden da finanzas 2021 vegn quest dretg prolungà fin la fin da l’onn 2035.

