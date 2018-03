A Domat po la chasa communala vegnir engrondida e renovada. 69,88% dals votants e las votantas da Domat han ditg Gea ad in credit da 4,866 milliuns francs per il project. Quai cun 1'645 cunter 709 vuschs. Il bajetg Tircal 11 po uschia vegnir engrondì cun in nov bajetg annex ed il bajetg existent duai vegnir sanà energeticamain e survegnir in ascensur.

Il project ha dà da discutar pervi dals custs. Ina minoritad era da l'opiniun ch'il project saja memia grond e memia char. La pretensiun da minimar ils custs sin 3 milliuns francs n'ha però betg chattà ina maioritad.

Dapi ils onns 90 chasa communala

Il bajetg Tircal 11 datescha da l'onn 1848. Durant bun 100 onns ès el vegnì duvrà sco scola. Dapi l'entschatta dals onns 90 serva il bajetg sco chasa communala. Tranteren è l'edifizi vegnì duvrà a differentas modas. L'ultima gronda renovaziun da la chasa cun trais plauns è vegnida fatga l'onn 1989 – pia avant 29 onns.

Dumengia da votaziuns 12:00+