La revisiun parziala da l'urden fundamental n'è betg stada dispitaivla. Il suveran da Cuira ha approvà questa revisiun cun 85,08%. La participaziun a la votaziun ha muntà a 49,34%.

Ils votants e las votantas da Cuira han gì da decider davart la revisiun parziala da l'urden fundamental per l'areal Obere Au. Questa revisiun è stada necessaria per pudair realisar il masterplan che prevesa da renovar ed engrondir ils implants da sport Obere Au e da stgaffir spazi per ina halla d'eveniments. Ils pli impurtants midaments èn il spustament dal Mühlbach e l'arrundaziun da la zona per bajetgs ed implants publics.

Legenda: Il masterplan per l'Obere Au simplifitgà. RTR

Dumengia da votaziuns