Bettina Secchi, Donata Vallino e Christina Caprez rapportan regularmain da lur regiuns en l'emissiun «Ils auters» dal Radio Rumantsch. Uss descrivan ellas co l'iniziativa No Billag vegn recepida.

Grande emozioni en il Tessin

En il Tessin vegnia l'iniziativa per abolir la taxa da radio e televisiun discutada cun grondas emoziuns, raquinta Bettina Secchi che viva a Locarno. Surtut las consequenzas economicas stettian en il center: Il Tessin pudess perder passa 1100 plazzas da lavur e bun 850 firmas fissan era pertutgadas da la No Billag. Tessinaisas e Tessinais crititgeschan dentant era che RSI Radiotelevisione Svizzera saja memia gronda.

La jeunesse critique en la Romandie

La Svizra franzosa temia che l'iniziativa per abolir las taxas da radio e televisiun vegnia acceptada en Svizra tudestga, raquinta Donata Vallino che viva datiers da Genevra. La No Billag saja omnipreschenta en las medias - dentant era en las scolas vegnia la votaziun tematisada. I dettia dentant era giuvnas e giuvens che crititgeschian che la taxa saja memia auta e che veglian be pajar per las emissiuns ch'els consumeschian era propi.

Hasskommentare en la Deutschschweiz

Il tun en las debattas enturn l'iniziativa No Billag saja zunt agressiv, raquinta Christina Caprez che lavura e viva en il chantun Turitg. Visiblas sajan las emoziuns cunzunt en brevs da lecturs ed en las medias socialas. Blers en Svizra tudestga sajan bain cuntents cun ils programs dad SRF - i vegnia dentant era crititgà ch'ina memia gronda cumpart da las taxas da radio e televisiun vegnia repartida en la Svizra taliana, franzosa e rumantscha.

Repartiziun da las taxas La SRG SSR survegn total 1.24 milliardas francs ord las taxas per radio e televisiun. 885 milliuns francs van ad SRF en Svizra tudestga, 220 milliuns francs ad RSI en la Svizra taliana, 120 milliuns francs ad RTS en Svizra franzosa e 20 milliuns francs ad RTR en Svizra rumantscha.

