Tschaiver 2018 - Tschaiver total a Nossadunnaun

Il glindesdi tschaiver è quasi in di sogn per la populaziun da Nossadunnaun. Bleras stizuns e bleras fatschentas na lavuran betg quest di. Era per la famiglia Di Nolfi che abitescha en la regiun è il til da tschaiver a Nossadunnaun in program obligatoric.