Domat è pront per far «Bagordas»

Legende: Video Domat è pront per far «Bagordas» abspielen. Laufzeit 4:17 Minuten.

Quai ch’il tschaiver da Basilea munta per la Svizra, quai munta il tschaiver a Domat per blers en il Grischun. Era quest onn sa prepara la scola superiura da Domat perquai intensivamain per il «Til da Bagordas» da tradiziun. Gia 52 giadas ha quest til gì lieu - ed er per il 53avel til vegn preparà mordio. Sco adina vegnan tematisads cun las mascras, ils costums, ils placats sco era cun ils chars temas actuals. Quest onn èn quai per exempel il nov pumptrack a Domat, il bitcoin ni era il grounding da la Air Berlin.

Emna da project per il tschaiver

Dapi l'onn da scola 2014/2015 fa la scola superiura da Domat ina entira emna da project - surtut per zambregiar per il til. Avant avevan ils scolars da far quai en las lecziuns da zambregiar e dissegn. Perquai avevan els mintgamai gia da cumenzar il december. Per la scola era quai in process betg effectiv e stentus. Cura ch'il temp da tschaiver era lura avant porta, avevan ils scolars gia daditg avunda da quai. Perquai saja quai stà ina buna midada, di il manader da scola Jürg Carisch.

