Gievgia en damaun, otg dis avant il cumenzament dals gieus olimpics, han ils vitgs olimpics avert las portas. Per esser exact sa tracti da dus vitgs.

Il vitg olimpic ha la gievgia en damaun a las sis avert las portas. Per esser precis dattan perfin dus vitgs albiert als 6'8000 sportists e lur accumpagnaders. In vitg sa chatta en la regiun muntagnarda da Pyeongchang ed in en la citad da costa Gangneung en l’ost da la Corea dal Sid.

Radund 2'900 sportists da passa 90 pajais vegnan a sa participar als gieus olimpics en la Corea dal Sid ch'han lieu dals 9 enfin ils 25 da favrer.

Il president dal comitè internaziunal IOC è gia dapi mesemna en la regiun muntagnarda e di:

Quai è in vitg d'olimpia grondius!

