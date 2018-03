Il president dal cussegl d'administraziun, Urs Schwaller ha prendì posiziun davart l'incap da l'AutoDaPosta SA e sias cugliunarias. Igl ha gia dà intginas mesiras immediatas dal cussegl d'administraziun. En il center da questas mesiras stat in'organisaziun fundada aposta per las examinaziuns en il cas da l'AutoDaPosta SA. Quella organisaziun u taskforce ha d'intercurir las responsabladads ed è suttamessa directamain al president dal cussegl d'administraziun, Urs Schwaller ed a nagin auter.

La Posta è confruntada cun in cas unic en sia istorgia. Qua sa tracti d'in disdir sur blers onns.

Il cussegl d'administraziun ha dentant decidì da laschar en uffizi la scheffa da l'AutoDaPosta SA, Susanne Ruoff. El haja cumplaina fidanza en Ruoff. Il manader da l'AutoDaPosta SA, Daniel Landolf ed il manader da Finanz AutoDaPosta han gia stuì bandunar lur posts. Per els vala la presumziun d'innocenza. Bonis per las posiziuns autas da la Posta na vegnian quest onn betg pajads.

Finamira è da survegnir puspè la fidanza. Quai vegn dentant ad esser ina lunga via.

Schwaller garantescha ch'ils 78 milliuns francs vegnian pajads enavos. I vegnia ultra da quai introducì in nov program da Compliance per segirar che las regulaziuns vegnan respectadas. In cas sco l'actual na possia mai pli dar. La Posta vul plinavant installar in post intern «Post Courage» nua che collavuraturas e collavuraturs pon annunziar irregularitads.

