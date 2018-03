Ils trens novs che la Viafier federala ha pustà tar l’interpresa Bombardier han problems cun la software. Uschia èn actualmain mo 6 dals 62 trens pronts per il servetsch. En ils tests che la SBB ha fatg, èsi sa mussà ch'ils trens han memia ditg per chargiar ils programs. Tar in viadi da test haja in tren duvrà radund 40 minutas per puspè chargiar ils programs e continuar il viadi, ha ditg in locomotivist a radio SRF.

SBB: «Anc betg sin il stan sco empustà»

La Viafier federala ha confermà ch’ils trens empustads na sajan anc betg en tut ils puncts sin il stan giavischà. Quai saja però normal, ch'ins constateschia chaussas dad optimar tar ils viadis da test.

Anc dapli potenzial d'optimar

Avant ina emna era vegnì enconuschent ch’ils trens novs na sajan betg adattads als basegns da persunas cun impediments. Dals en tut 62 trens empustads èn il mument sulet 6 en funcziun. Las investiziuns muntan a 1,9 milliardas francs.

