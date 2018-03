Quant pajan Austriacs, Tudestgs, Talians, Brits u Beltgs per televisiun e radio? Co vegn incassà? Datti era en auters pajais pretensiuns da far fin a las taxas da radio e televisiun? Ina survista.

La Svizra e l'iniziativa «No-Billag» che vul far fin a las taxas da radio e televisiun. En vista a questa decisiun a l'urna, ch'interessa surtut noss vischins en Germania, nua che las discussiuns sur dal service public èn sumegliantas, guardain nus in zic pli precis, co i stat propi cun ils meds da massa publics sur cunfin. Nua èn las differenzas. Co sa finanzieschan radios e televisiuns dal dretg public en Austria, Germania, Italia, Gronda Bretagna e Belgia.

