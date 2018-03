Il concern d'assicuranzas Swiss Life vul augmentar las dividendas per aczias dad 11 francs sin 13,5 francs.

Quai pon ils acziunaris engraziar al bun onn da fatschenta dal 2017: Il gudogn da l'interpresa è s'augmentà per 9% sin 1,013 milliardas. La raschun per il plus surproporziunal è la nova orientaziun da la pli gronda assicuranza da vita svizra: Swiss Life è il 2017 sa focusà pli fitg sin l'administraziun da facultad e sin servetsch enstagl sin l'affar d'assicuranza da vita tradiziunal.

RR novitads 08:30