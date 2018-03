Scua nova scua bain? Quai proverbi na saja probabel betg il dretg per declerar quella vieuta decisiva ch'il turissem svizzer haja fatg l'onn passà, di Martin Nydegger. Dapi dus mais ès el al timun da Svizra Turissem. Cun l'economia giaja bain, cunzunt era en l'Europa, ed era il curs da stgomi dal franc svizzer saja pli u main puspè là, nua ch'el era avant che la Banca naziunala svizra ha gì abolì il curs fix tar l'euro. «Lura avain nus era gì bun cun l’aura, ina fitg bella e chauda stad, in atun fenomenal e l’enviern ha cumenzà baud cun naiv enfin en la Bassa. E la fin finala essan nus era abels da concurrenzar cun noss pretschs cun l’exteriur, la branscha ha investì da bler ils ultims onns. Igl è la cumbinaziun da tut quels facturs.»

Grischun ha cun in plus da 4,9% anc potenzial

Dapli pernottaziuns – in plus da varga dudesch pertschient – hai dà da giasts dals Stadis Unids da l'America e da l'Asia. Era s’augmentà è il dumber da giasts svizzers, plus 4,2 pertschient, e da l'Europa, plus 2,2 pertschient. Che quellas duas fieras impurtantas creschan in pau pli pauc spert, decleria era pertge ch'il Grischun n’haja cun in plus da 4,9 pertschient betg pudì profitar uschè ferm da la creschientscha da las pernottaziuns, di Nydegger. «Nus n’essan anc betg là nua che nus vulessan esser. Nus avain gì in bel 2017, ma nus essan anc lunsch davent da las cifras da record dal 2008. La finamira è vinavant da reconquistar ils giasts da l’Europa, en spezial quels da la Germania e dals stadis BeNeLux.»

L'atun sco schanza per il Grischun

Gidar da puspè carmalar dapli giasts en il Grischun duai l’atun. Il nov directur da Svizra Turissem vul metter là in accent ils proxims onns e lantschar quella stagiun sco temps ideal da far vacanzas, cunzunt per ils giasts indigens. I vali da far gust a las Svizras ed als Svizzers sin l’agen pajais. «Il Parc Naziunal Svizzer è en il Grischun, il “Indian Summer” cun ils lareschs che glischan en tuttas colurs. Il Grischun è LA destinaziun d’atun da la Svizra.»

Accents tar turissem da medischina...

Novs accents vul Martin Nydegger era metter en il sectur dal turissem da sanadad. «Nus avain en Svizra ina offerta grondiusa da medischina ed ospitals. Nus tschantschain bleras linguas, nus avain ils medis. Sche nus cumbinain quels dus avantatgs, l’offerta excellenta en il turissem cun l’offerta excellenta en la medischina, lura avain nus ina gronda schanza da posiziunar la Svizra sco destinaziun da medical turissem.»

... e las dunnas

Midar less el era il stil e la tonalitad da la reclama e da la communicaziun da Svizra Turissem. En mira ha el qua cunzunt las dunnas. «Ellas influenzeschan fitg en tge regiun e pajais la famiglia fa vacanzas. Perquai stuain nus era adattar nossa communicaziun. In pau pli sensitiv, cun dapli fantasia e cordial.»

L'entschatta ha il nov directur da Svizra Turissem pia fatg. Quai cun success. Mo sco quai che Martin Nydegger ha sez ditg: Il turissem è dependents da blers facturs ch'ins na po per ina buna part betg influenzar. Impurtant saja ch'il product constettia.

RR actualitad 12:00