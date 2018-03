Dapi il 2008 fa la Svizra part da las cunvegnas da Schengen e Dublin. Da desister da controllas da cunfin sistematicas saja impurtant per l'economia publica svizra, quai surtut per las regiuns da cunfin ed il turissem. A questa conclusiun vegn il Cussegl federal en in rapport.

Per la polizia saja Schengen indispensabel, els fissan senza la cunvegna surds e tschorvs, haja num davart da l'Uffizi federal da polizia. Tras Schengen haja la polizia access a las datas dals pajais da l’UE. Quai saja in grond avantatg per pudair tschertgar persunas ed uschia per la segirezza da la Svizra. Da remplazzar ina tala banca da datas custass enturn 400 fin 500 milliuns francs, haja num en il rapport.

Grazia a la cunvegna da Dublin possia la Svizra er spargnar var 270 milliuns francs l'onn en il sectur d'asil. Cun la collavuraziun haja la Svizra pudì surdar dapli persunas ad auters pajais da Dublin che quai che la Svizra haja surprendì.

Puncts critics na chattan ins betg en il rapport. Ina raschun perquai è, ch'il rapport analisescha sulettamain ils effects economics e finanzials.

