En il cumbat cunter cugliunaders d'assicuranza ha la SUVA pudì evitar l'onn passà incassaments betg giustifitgads da radund 12,5 milliuns francs. Quai èn 5,5 milliuns francs damain ch'il 2016. Che questa cifra è ida enavos, declera la SUVA cun il fatg ch'ins haja stuì desister da detectivs. Quai suenter ch'ina sentenzia dal Tribunal europeic dals dretgs umans ha scumandà talas observaziuns l'october passà.

Scuvert 10 fin 15 cas per onn

Enfin là pudeva la SUVA anc engaschar in detectiv, sch'ella aveva il suspect ch'in client nizzegia or las prestaziuns. Quai saja però adina stà l'ultima opziun. Per onn haja quai dà var 10 fin 15 cas. Ils detectivs hajan pudì evitar che la SUVA haja per cas stuì pajar 300'000 fin 500'000 francs, ha ditg la pledadra da la SUVA.

Co ch'i va vinavant cun la debatta davart detectivs per las assicuranzas è proxim glindesdi tema en il Cussegl naziunal. Discutà vegn il sboz d'ina lescha che duess permetter a las assicuranzas da puspè engaschar detectivs.

