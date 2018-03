La situaziun tar l'agentura da novitads svizra SDA fa malquieta la cussegliera federala Doris Leuthard. La SDA saja impurtanta per la diversitad da medias. Cunzunt per editurs pli pitschens, che na sappian betg sa prestar agens redacturs per l'exteriur, per cultura e sport sajan dependents da la SDA.

Leuthard accentuescha dentant che la SDA saja ina societad dad aczias ed uschia chaussa dals privats. Perquai possia la Confederaziun mo sustegnair l'agentura da novitads sur la lescha da linguas. Plinavant veglian ins sustegnair la SDA per la purschida da cuntegns audiovisuals. Quels cuntegns sustegnian las medias localas tar la midada digitala. Per la Confederaziun fetschia senn da sustegnair la SDA cun dus milliuns ad onn. Il davos pled haja dentant il parlament.

La mesemna avevan blers schurnalists demonstrà davant la Tamedia. La chasa editura è dasper la NZZ e la SRG, la pli gronda acziunara da la SDA. E dapi mardi fan ils emploiads chauma. La raschun è che 40 da las totalmain 180 plazzas duain vegnir stritgadas.

