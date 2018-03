La scolaziun pussibiliteschia da schluccar las classas da tschep ed ins pudess resguardar pli fitg las grondas differenzas en l'emprima lingua e la matematica entaifer la medema annada.

Finamira: chapir co in computer funcziuna

La finala pretenda Economiesuisse ch'il Plan d'instrucziun 21 vegnia realisà consequentamain. Quai per il motiv ch'enconuschientschas d'informatica vegnian adina pli impurtantas. Cun abilitads da basa da programmar, emprendian ins era co in computer u in roboter funcziuna, e gliez duai esser la finamira. Uschia Matthias Kaiserswerth, commember da la gruppa da furmaziun e perscrutaziun tar Economiesuisse.

Malgrà quest svilup restian la scola e la magistraglia vinavant necessari. La stanza da classa na possia betg vegnir translocada en il mund virtual. E cunzunt cumpetenzas socialas emprendian ils scolars tras sa barattar direct cun conscolars e lur sco scolasts, uschia Economiesuisse.

I dovri era pausas dal mund virtual

Gest perquai che la digitalisaziun saja da gronda impurtanza, dovrian ils uffants era pausas dal mund virtual. Tenor l'associaziun economica ston ils meds digitals perquai vegnir duvrads a moda pragmatica e tuttina professiunala en il sectur da las scolas.

